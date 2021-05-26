Рубль символически укрепился к доллару и более заметно — к евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,49 рубля (минус примерно 1 копейка по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов). Евро на тот же момент времени стоил 89,71 рубля (минус 33 копейки).

В ходе сессии было проведено около 39 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 5,2 тыс. сделок с евро на 264 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,26—73,72 рубля за доллар и 89,68—90,17 рубля за евро.



На вечерних торгах доллар символически дорожает, курс на 19:32 мск равен 73,52 рубля (плюс 2 копейки).

Комментируя ситуацию на валютном рынке, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова констатирует, что «довольно длительное время тут принципиально ничего не меняется: рубль стойко игнорирует внешние перемены настроений от плохого к хорошему и обратно, хотя это, в принципе, для него не свойственно».

