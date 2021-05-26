Минфин России по итогам двух аукционов в среду разместил облигации федерального займа на общую сумму 40,009 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с погашением 12 марта 2031 года размещены бумаги на всю предложенную сумму — 30 млрд рублей. Спрос достиг 89,487 млрд.

Выручка от размещения составила 27,797 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 91,5958% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,23% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,6387% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,22% годовых.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS с погашением 18 июля 2035 года были размещены облигации на 10,009 млрд рублей, что также соответствовало объему предложения, в то время как спрос достигал 32,708 млрд. Выручка от размещения составила 9,278 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 90,7678% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,27% годовых; средневзвешенная цена — 90,8284% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.