Макроэкономические показатели говорят о том, что экономика России постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Они [показатели] объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса», — пояснил Путин.

Так, ВВП России за январь — март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном I квартале прошлого года, отметил президент. «Тогда, напомню, и глобальная, и российская экономика работали в обычном, стабильном режиме, без повсеместных ограничений, вызванных эпидемией», — указал он.

Глава государства добавил, что многие экономические индикаторы еще не вышли на допандемийные значения, однако есть позитивные изменения. «В первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4%, в марте прибавил 5,4%, а в апреле — на фоне серьезного спада прошлого года — прирост составил 14,2%», — привел пример президент.

При этом президент отметил, что необходимо держать руку на пульсе, потому что в экономике все еще действуют факторы нестабильности. «И в российской, и в глобальной экономике все еще действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете», — заметил глава государства.сс