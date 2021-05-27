В Подмосковье с 19 по 22 мая проходил Российский интернет-форум (РИФ-2021). Культовое мероприятие Рунета отметило 25-летие. На площадке РИФ собрались представители всех крупнейших компаний Рунета, государства, а также молодых специалистов и участников из других стран.

В рамках главной аналитической панели Российского интернет-форума РАЭК презентовала самые свежие цифры исследования «Экономика Рунета — 2020—2021».

«Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 триллиона рублей: на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 миллиарда рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 триллиона рублей), на 20% увеличился инфраструктурный сегмент (152,3 миллиарда рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 миллиарда рублей). В целом экономика Рунета увеличилась на 22%», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Официальное открытие форума — главной весенней площадки для общения игроков Рунета — состоялось 20 мая в формате аналитической панели «Цифры и тренды — 2021—2022». Представители дискуссии поговорили о вызовах развития и регулирования цифровой среды.

«Интернет и его российский сегмент должны быть безопасной средой для всех, чтобы каждый мог делать то, что ему нравится, не ущемляя прав других, — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. — В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети Интернет, — это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны».

Вызовы, которые испытывает доменная индустрия, осветил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. «В пандемийный год было зарегистрировано свыше 6 тысяч доменных имен, связанных с коронавирусной тематикой. Такие домены продолжают регистрировать и в 2021 году, иногда для противоправных целей, в частности для продажи в Сети поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Еще один тренд — рост числа фишинговых атак и интернет-мошенничества. Это происходит повсеместно, эти глобальные тренды прослеживаются и в российском сегменте Сети. Борьба с мошенничеством — общая задача. И еще важный момент — поддержка русского языка в интернет-пространстве, в том числе в системе адресации. Мы много делаем для поддержки IDN-доменов. Наши усилия требуют поддержки разработчиков ПО и сервисов, именно для них в прошлом году был создан портал Поддерживаю.рф», — рассказал Андрей Воробьев.

А результатами всероссийской акции «Цифровой диктант» поделился директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

«Пользователи сегодня серьезно подходят к тому, как они пользуются гаджетами, как проводят время в Интернете. Индекс цифровой грамотности был равен 7,25 в 2020 году. По итогам 2021-го индекс цифровой грамотности снизился. Это связано с тем, что появляются новые технологии, а количество пользователей растет. В 2021-м индекс равен 6,9 из 10 возможных, очень сильно просели цифровые компетенции и цифровая безопасность. В акции приняло участие в три раза больше пользователей, чем по итогам 2020 года, — более 919 тысяч человек. Это не просто получение оценки, но получение новых знаний через тестирование. Самое главное заблуждение, что подростки имеют самые высокие показатели цифровой грамотности. К сожалению, это самая незащищенная категория в Интернете, так как они настолько доверяют гаджетам, что зачастую не задумываются о безопасности. В школах РФ нужно внедрять уроки цифровой грамотности», — сказал Сергей Гребенников.

В рамках делового завтрака «IТ-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко обсуждалась идея создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие IТ-специалистов внутри страны. Кириенко одобрил предложение, подчеркнув необходимость учета реальных потребностей IТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.

Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве.

Аналитическая панель была посвящена основным трендам Рунета, исследованиям экономики интернет-отрасли, цифровой грамотности, электронной коммерции и т. д. Джордж Хелд рассказал о таких трендах, как расширение географии пользователей и узкое таргетирование.

«Другой тренд — таргетирование. До пандемии в рекламной индустрии делали билборды, пандемия заставила смотреть на использование их ресурсов. Рекламу стали размещать очень таргетированно. Появилось огромное количество аналитики больших данных», — сказал Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом».

В рамках первого дня форума исследовательский холдинг «Ромир» объявил о запуске E-comm-индекса, цель которого — анализ покупательского поведения в онлайн-магазинах FMCG-сектора. Индекс войдет в «Экономику Рунета», регулярный отчет о состоянии и развитии интернет-экономики России и его влиянии на смежные отрасли.

На круглом столе «Цифровая трансформация — новое качество предоставления госуслуг?» участники обсудили цифровую трансформацию, влияние пандемии на изменение портала госуслуг и перевод государственных электронных сервисов онлайн, количество новых пользователей на портале госуслуг и масштабирование системы, дистанционное электронное голосование, сдерживающие факторы цифровизации госсектора и функционирование системы безопасности.

В честь юбилейного РИФ на одной площадке собрались лучшие представители IТ-рынка, чтобы поддержать мероприятие и поздравить РИФ с круглой датой. Так, Skillbox специально к 25-летию форума подготовили ряд дискуссий о создании инклюзивной цифровой среды и социальной ответственности брендов, а также воркшопы о творческом решении бизнес-задач, продвижении бизнеса и безопасности в Сети.

Организатор РИФ — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Координационный центр доменов .Ru/.РФ, RU-CENTER, Skillbox, MediaScope, «Джино», Kokoc Group, SberCloud и другие ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

Информационными партнерами форума стали: ТАСС, МИА «Россия сегодня», Европейская медиагруппа, «Коммерсант», Gallery, Prima Media, Novikov TV, Russia Today, 360, «Российская газета», «Аргументы и факты», Rambler & Co, «Комсомольская правда», BFM, «Общественное телевидение России», «Эхо Москвы» и другие.