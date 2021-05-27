Программа кешбэка для школьников и студентов, победивших в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, организованных АНО «Россия — страна возможностей», будет запущена 1 июля, на ее финансирование выделено 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АТОР. Ассоциация туроператоров ссылается на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову, которая озвучила параметры программы в ходе онлайн-конференции с туроператорами по внутреннему туризму.

«Общий объем выделенных средств на эту программу кешбэка — 2 млрд рублей. Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября», — сообщили в АТОР со ссылкой на Елену Лысенкову.

Специальный туристический кешбэк для школьников и студентов, победивших в конкурсах и олимпиадах, будет ежегодным. Кешбэк можно будет получить только с пакетных туров. «Мы не подразумеваем участия в программе гостиниц, речь идет именно о турпродукте. Участвовать в программе могут туроператоры, зарегистрированные в Едином федеральном реестре, и электронные системы агрегаторов туристических услуг. Участвовать могут все регионы РФ», — пояснила во время встречи Лысенкова.

Продолжительность поездки, согласно параметрам, должна составить не менее одной ночи. Программа должна включать: размещение в классифицированных средствах размещения не менее трех звезд, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, транспортные услуги. «В новой акции ограничены сроки и стоимость туров (поездка выходного дня — до 10 тыс. рублей, поездка на неделю — до 36 тыс. рублей). Процент возврата по сравнению с предыдущими акциями кешбэка будет увеличен — предполагается кешбэк в 50% (но не более 18 тыс. рублей) для туров выходного дня и 70% (но не более 25 тыс. рублей) для поездки на неделю», — отметили в АТОР.

«Надеемся, что со следующего года в программе сможет участвовать и палаточное размещение. Но на начальном этапе в акции будут только отели не ниже категории три звезды», — уточнила Лысенкова.

Оплата тура, как и в предыдущих акциях с кешбэком, будет возможна только онлайн картой платежной системы «Мир». «Запускаться программа будет в закрытом онлайн-контуре. Платежная карта «Мир» будет привязана к личному кабинету участника конкурса. Когда призер получит предложение, он сможет использовать полученный кешбэк, выбрав тур по ссылке на сайте «Мир путешествий». По предварительным данным, количество участников программы в этом году может составить порядка 300 тыс. человек, примерное соотношение школьников и студентов — 50 на 50», — сообщили в АТОР.