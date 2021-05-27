Большинство банков отказывают самозанятым в выдаче кредита, требуя справку с места работы, пишут «Известия» . Этим поделились граждане, получившие статус самозанятых. Большинство опрошенных рассказали, что многие крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы, а бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают — банки не воспринимают всерьез самозанятых.

Среди опрошенных были и те, кто, будучи самозанятым, смог оформить заем. Одни респонденты сказали, что получили деньги с первого раза и всю запрашиваемую сумму, а другие — не сразу и меньшую сумму, чем планировали. Некоторые фрилансеры отметили, что не обращались за ссудой в банки.

В кол-центрах восьми системно значимых банков сказали, что не работают с самозанятыми, так как необходимы справки о подтверждении доходов и официальном трудоустройстве. В Альфа-Банке могут предоставить работающим на себя только кредитную карту. Кредитовать фрилансеров готовы в «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке. Также выяснилось, что у этих банков немало требований, которым нужно соответствовать. При этом гарантии, что кредит будет одобрен, нет.

В «Сбере» отметили, что выдают фрилансерам потребкредиты без обеспечения на общих условиях, но понадобится справка о состоянии доходов по форме ФНС. В ВТБ сообщили, что кредитуют самозанятых, в том числе предлагают таким клиентам автозаймы. Хотя в кол-центре сказали, что вовсе не обслуживают работающих на себя граждан. В Абсолют Банке и «Санкт-Петербурге» для самозанятых доступны ипотека, потребкредиты и банковские карты. А РНКБ только в мае запустил выдачу кредитов для таких граждан.

По словам экспертов, для кредитных организаций самозанятые менее привлекательны, так как уровень их дохода непостоянен. Кредитование фрилансеров — новый продукт, а существующие риск-политики банков ориентированы преимущественно на традиционных заемщиков и не позволяют в полной мере учесть риск данного сегмента. Все это приводит к отказам в ссуде и высоким ставкам для покрытия рисков. В понимании банков фрилансер — потенциальный безработный, несмотря на идеальную кредитную историю и справки о доходах, добавили эксперты. Хотя законных оснований для отказа у банкиров нет, есть рекомендации ЦБ — принимать справки об уплаченном налоге самозанятыми в качестве доказательства легального дохода, указали эксперты. По их мнению, банкам стоит реформировать системы автоматического скоринга, а государству — задуматься об участниках эксперимента.