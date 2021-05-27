Житель Екатеринбурга получил на карту перевод на 15 тыс. рублей от микрокредитной организации «Будьте богаты», деньги оказались займом, однако мужчина уверен: сам он не оформлял никаких договоров, пишут «Известия» . Теперь екатеринбуржец опасается возможных процентов за заем, который не брал, а также не понимает, как и куда вернуть эти деньги. Он обнаружил, что «Будьте богаты» — юрлицо, которое работает через сайт «Теремзайм», а ранее работало под брендами «РоботМани», «Кометазайм» и Mishka Money. Гражданин прочел негативные отзывы и выяснил, в условиях указывается, что заем дают под 365% годовых. Из отзывов он также узнал, что обычно кредиторы из этой организации сначала с большой скоростью крутят проценты, затем передают данные должника коллекторам.

В поддержке банка, выдавшего карту, заявили, что не могут сами вернуть перевод отправителю и нужно обращаться к тем, кто прислал. Но на сайте «Теремзайм» мужчина так и не нашел контактов организации, кроме номера телефона, который был недоступен, и электронной почты. На письмо пострадавшему пока не ответили. Также в банке посоветовали обратиться в банк-отправитель с просьбой отправить письмо «доброй воли». Отмечается, что по официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа.

Вместе со специалистами мужчина пришел к выводу, что кто-то воспользовался его данными и оформил заем на сайте микрокредитной компании. Однако он уверен, что не «светил» свои персональные данные и не понимает, откуда у мошенников может быть доступ к ним.

По словам юристов, если человек не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его, то никакие проценты (именно по займу) с него потребовать невозможно. Если это все же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить. В данном случае возникает лишь одна обязанность — вернуть тело займа, то есть сумму основного долга. В такой ситуации стоит попробовать отправить заявление в организацию, перечислившую деньги на счет, с требованием забрать эти средства либо обеспечить условия для их возврата.

Банк, который совершил трансакцию, действительно не может без распоряжения клиента совершить какую-либо обратную трансакцию. Но в таком случае клиент может взять эти денежные средства и отправить на расчетный счет организации, которая ему их отправила, с указанием на возврат ошибочного платежа, отметили эксперты. Нередко бывает, что человек, не понимая того, действительно оформляет оферту, то есть предложение заключить договор, после чего ему и приходит тот самый микрозаем, пояснили юристы. С учетом ситуации на рынке микрозаймов очень много договоров оферты заключаются именно в Интернете, для подавляющего большинства людей эти договоры выглядят как заявки на кредит.