Госкорпорация «Росатом» планирует выпуск «зеленых» облигаций объемом 100 млрд рублей для финансирования строительства своих ветростанций, сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал «Энергичный инсайт». По его данным, «Росатом» зарегистрирует программу «зеленых» облигаций на Московской бирже в ближайшую неделю-две.



Представитель «Росатома» подтвердил РБК факт подготовки к выпуску облигаций, но отказался от дальнейших комментариев до момента регистрации программы выпуска.

Срок обращения биржевых облигаций госкорпорации составит около десяти лет. Размещение облигаций будет происходить по открытой подписке. Деньги от размещения долговых инструментов компания планирует направить прежде всего на строительство ветряных электростанций (ВЭС) на юге России, которые строит дочерняя компания «Росатома» «НоваВинд».

Компания уже ввела в эксплуатацию Адыгейскую ветряную электростанцию общей мощностью 150 МВт, Кочубеевскую ВЭС мощностью 210 МВт и Кармалиновскую ВЭС мощностью 60 МВт. Сейчас «НоваВинд» строит ветростанции еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Общая мощность трех новых ветропарков составит 300 МВт.

