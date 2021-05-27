Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 705,68 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,18% и равнялся 1 587,71 пункта.

Учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, в первой половине торгов ожидаются попытки отката индекса Мосбиржи ниже 3 700 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Однако надеемся, к концу торгов настроения на рынке улучшатся: мы пока не видим явных причин для заметного усиления коррекционных настроений на рынках и позитивно смотрим на ближайшие перспективы российского рынка. Из значимых внутренних событий четверга — финотчетности «Полюса» и «Русгидро», — комментирует эксперт.

