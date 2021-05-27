ВВП России вернется к допандемическому уровню к середине текущего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни», — сказала она.

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%. В организации отметили, что оживлению российской экономики, опирающемуся на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году.

В ВБ спрогнозировали инфляцию в России в 2021 году и динамику ВВП Рост ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах, согласно базовому сценарию, составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно.

Прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%. По прогнозу Банка России, в 2021 году ВВП страны увеличится на 3—4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5—3,5% в 2022 году и 2—3% в 2023 году.