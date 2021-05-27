ЦБ РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прорабатывают расширение системы страхования для среднего бизнеса и организаций в социальной сфере на 1,4 млн рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы вместе с АСВ прорабатываем расширение страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, организаций, которые работают в социальной сфере, образовательных, медицинских учреждениях — тоже в объеме 1,4 миллиона рублей», — сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.

«Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать», — заключила Набиуллина.