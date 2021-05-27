Несколько российских компаний пострадали от атак вымогателей, которые заблокировали доступ к корпоративным данным и требуют выкуп, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Злоумышленники использовали не специально созданную вредоносную программу, а технологию шифрования дисков, включенную в состав ОС Windows.

Атакующие проникают в корпоративную сеть с помощью фишинговых писем или уязвимостей в системе. После закрепления в IT-инфраструктуре организации они находят в панели управления функцию BitLocker, производят шифрование и присваивают себе ключи, которые генерирует эта утилита. Злоумышленники могут полностью зашифровать IT-инфраструктуру организации, предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского».

Оценить реальное количество атак сейчас крайне сложно, так как злоумышленники используют штатные средства операционной системы, отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, на данном этапе можно предположить, что это не таргетированная кампания: атакованные компании не схожи как по размеру, так и по сферам деятельности. Злоумышленники теперь не только ищут уязвимости, но и используют для своих атак легальное ПО, которое создавалось для защиты пользователей, пояснил Голованов.