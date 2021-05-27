Список видов предпринимательской деятельности, которую можно вести в жилом фонде, нужно отразить в статье Жилищного кодекса о назначении жилого помещения. Такое мнение высказали опрошенные эксперты и предприниматели.

Согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ, граждане, законно проживающие в жилом помещении, могут пользоваться им для профессиональной либо индивидуальной предпринимательской деятельности. Но с оговоркой: если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

«Считаю, что необходимо не вносить изменения, а конкретизировать статью 17 Жилищного кодекса РФ. Установить исчерпывающий перечень видов деятельности, которые можно вести в жилых помещениях, установить ограничения по этажности: не выше первого — второго этажей», — полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, президент НП «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» Лариса Невидайло.

Нужна система норм и ограничений, если Госдума поддержит такое предложение, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. По его словам, система необходима, чтобы обозначить, какие сферы деятельности могут работать в жилых помещениях и при каких условиях.

«Такое решение потребует от государственного аппарата разработку определенных норм и правил. Например, нужно будет запретить размещать клубы или бары в здании, где плохая шумоизоляция. Также важно будет создать комиссию, которая бы контролировала соблюдение этих правил и разрешала споры между предпринимателями и жителями домов», — сказал гендиректор INPRO.digital, член генсовета «Деловой России» Виталий Арбузов. Это решение, по мнению Арбузова, должно расширять возможности предпринимателей и не ограничивать свободу жителей.