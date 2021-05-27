Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, иначе возможны риски пузырей на рынке кредитования. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», — заявила она.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении пузырей.

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8% на 1 января этого года.

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, заявила Набиуллина. «Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей», — сказала она.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сообщал, что кредитными каникулами с начала пандемии воспользовались около 2 млн россиян.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами заемщики могли обратиться к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.