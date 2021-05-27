Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве стран СНГ в сфере содействия занятости населения, сообщает в четверг пресс-служба Кабмина. Среди направлений сотрудничества отмечаются снижение уровня безработицы, противодействие нелегальной миграции, устранение бюрократических и коммуникационных барьеров. Предполагается, что документ будет подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в Минске 28 мая.

Соглашение станет первым многосторонним международным договором стран СНГ в сфере занятости. Его главная цель — создать все необходимые условия для формирования общего рынка труда.

В частности, для этого планируется внедрить систему организованного набора и привлечения кадров, расширить возможности для трудоустройства молодежи, граждан предпенсионного возраста и инвалидов. Также в рамках этой работы предполагается создать национальные информационные порталы по содействию занятости граждан, разработать короткие практико-ориентированные программы обучения, соответствующие международным стандартам, и запустить систему взаимного признания компетенций.

Одобренный проект соглашения отвечает положениям Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в странах СНГ от 17 марта 2017 года.