Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» подводят итоги первого раунда инвестиционной битвы, а проигравшему выпадает фант в народном стиле.

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Во втором раунде в игру вступают группы поддержки ведущих. Идеи, которые сгенерировали команды, комментирует руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров.

Вы можете поддержать одного из ведущих и помочь ему с выбором. Для этого нужно присоединиться к его чату в Тelegram.

Ведущие очень ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте второй эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.