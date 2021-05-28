Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» подводят итоги первого раунда инвестиционной битвы, а проигравшему выпадает фант в народном стиле.
Во втором раунде в игру вступают группы поддержки ведущих. Идеи, которые сгенерировали команды, комментирует руководитель инвестиционного офиса управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Александр Захаров.
Вы можете поддержать одного из ведущих и помочь ему с выбором. Для этого нужно присоединиться к его чату в Тelegram.
Ведущие очень ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.
Слушайте второй эпизод сезона на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, «ВКонтакте» и других площадках.
Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.
Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.