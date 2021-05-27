Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал «некоторым преувеличением» разговоры о гиперинфляции в стране.



«Я просто хочу подчеркнуть, что инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции — некоторое преувеличение», — сказал он, выступая в Госдуме.

Зампред при этом отметил, что по отдельным товарам, в частности стройматериалам, рост цен оказался на «десятки процентов». «Это происходит не только у нас, но и во всем мире. И это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, это временный всплеск, который будет сходить на нет по мере возвращения к более устойчивому равновесию», — пояснил Заботкин.