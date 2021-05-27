Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в апреле 2021 года составил 8,51 тыс. рублей, согласно данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек микрозайма практически не изменился, рост составил всего 0,6%. С начала года данный показатель вырос на 1,6%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксирован в Москве (10,59 тыс. рублей), Московской (9,71 тыс. рублей) и Ростовской (9,61 тыс. рублей) областях, Краснодарском крае (9,35 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (9,34 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего размера микрозайма по сравнению с мартом 2021 года продемонстрировали Нижегородская область (+4,9%), Красноярский (+4,8%) и Приморский (+4,3%) края, а также Ленинградская (+3,8%) и Омская (+3,6%) области. В ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе в Волгоградской (-6,6%) и Воронежской (-5,7%) областях, Республике Татарстан (-4,4%), а также в Москве (-4,3%) и Санкт-Петербурге (-3,2%).