Yota 29 мая исполняется 14 лет, поэтому компания не будет учитывать интернет-трафик в течение всего дня, сообщает пресс-служба оператора.

«Так мы хотим поздравить наших клиентов со своим днем рождения. Вспомните себя в 14, хочется всё и сразу. И нам просто так захотелось. С днем рождения нас», — комментирует генеральный директор Yota Саид Мунаев.

Пользователи Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайт, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и другим популярным сервисам.