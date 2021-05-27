Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регулятора.

«Нижний Новгород — один из древнейших городов России, важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр страны. Сегодня столица Приволжского федерального округа является крупнейшим транспортным узлом, городом-миллионником, пятым по численности населения. В этом году Нижний Новгород отмечает 800 лет со дня основания», — отмечает регулятор.

Выпускаются три новые монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей «800-летие основания г. Нижнего Новгорода» серии «Города», а также из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «г. Нижний Новгород, Нижегородская область» серии «Древние города России».

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение северо-восточной стены Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге; имеются надписи, вверху по окружности: «Нижний Новгород», внизу: «800 лет».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне золотой монеты номиналом 50 рублей расположено рельефное изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля; имеются надписи, вверху по окружности: «Нижний Новгород», внизу: «800 лет».

Тираж монеты — 1 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты номиналом 10 рублей из недрагоценного металла расположено рельефное изображение здания Нижегородской ярмарки; вверху слева — герб города Нижнего Новгорода; на кольце по окружности имеются надписи: вверху — «Древние города России», внизу — «Нижний Новгород».

Тираж монеты — 1 млн штук.