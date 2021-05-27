Правительство вводит штраф за принуждение указывать избыточные персональные данные, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Премьер сообщил, что правительство разработало изменения в законе «О защите прав потребителей», чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг.



«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно. Понятно, что нужно предоставить имя, фамилию при оформлении авиа или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию», — сказал Мишустин.



Теперь за подобное нарушение прав потребителя вводится штраф, резюмировал премьер Мишустин.