Банк России установил официальные курсы валют на 28 мая.
Курс доллара понизился на 1,57 копейки, составив 73,458 рубля (73,4737 рубля на 27 мая). Курс евро снижен на 28,37 копейки, до 89,6555 рубля (89,9392 рубля на 27 мая).
На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 15:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,38 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия торгов среды), курс евро — 89,48 рубля (минус 14 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,32—73,6 рубля за доллар и 89,47—89,76 рубля за евро.