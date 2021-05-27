Центробанк РФ планирует поставить на системную основу работу по анализу полезности страховых продуктов. Об этом заявила на совместном заседании профильных комитетов Государственной думы, посвященном рассмотрению годового отчета Банка России за 2020 год, глава ЦБ Эльвира Набиуллина; текст выступления приводится на сайте регулятора.

«В наших ближайших планах по страхованию — начало важной работы, мы впервые ставим такую работу на системную основу: это анализ полезности страховых продуктов, — сообщила Набиуллина. — Часть страховых продуктов, особенно во вмененном страховании, вызывают у нас вопросы. У нас уже были факты (и также мы обсуждали и на пленарных заседаниях Думы) неработающей страховки».

«Так называемое страхование в долевом строительстве», — привела пример глава ЦБ. «Для галочки оно было, а реально не защищало ничьи интересы», — пояснила она.

Председатель Центробанка подчеркнула, что в России очень большая доля вмененного страхования. Будет анализироваться полезность страховых продуктов для клиентов и проводиться «оценка с этой точки зрения необходимых изменений», дала понять Набиуллина.



«Это большая системная работа, которую мы действительно начинаем проводить на постоянной основе», — заключила она.