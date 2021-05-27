Домашний труд одиноких многодетных родителей должен стать оплачиваемым. Такую инициативу озвучила информагентству Ura.Ru заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей телеведущая Оксана Пушкина.

«Необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде. Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино», — подчеркнула Пушкина.

По мнению депутата Госдумы, необходимо создать для родителей, которые воспитывают детей в одиночку, как можно больше условий, чтобы они могли не только трудиться, но и уделять внимание детям.

Кроме того, Пушкина подчеркнула важность введения на законодательном уровне общего определения «одинокий родитель». «В трудовом законодательстве нет официального определения понятия «одинокий отец» или «одинокий родитель». Понятие «одинокая мать» упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Но все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых», — добавила Пушкина.

По ее словам, на данный момент в России в 5 млн случаев дети воспитываются только матерями (из 17 млн российских семей) и в 600 тыс. случаев — отцами-одиночками.