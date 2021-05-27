Рост кредитования в РФ на фоне сдержанного роста доходов населения сопровождался повышением долговой нагрузки граждан на макроуровне; на конец I квартала текущего года она достигла 11,9% располагаемых доходов населения. На эту тенденцию обращает внимание Центробанк в очередном выпуске «Обзора финансовой стабильности» .

Согласно материалам ЦБ, общий показатель долговой нагрузки, которая рассчитывается как коэффициент обслуживания долга (отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения), за III квартал 2020 года — I квартал 2021-го вырос на 0,96 процентного пункта и достиг 11,87% располагаемых доходов населения; рост с начала 2020 года составил 1,24 п. п. (на 1 января 2020-го показатель равнялся 10,63%).

Наибольший вклад в суммарное изменение коэффициента обслуживания долга внесли необеспеченные потребительские кредиты (за III квартал 2020-го — I квартал 2021-го рост составил 0,8 п. п.). При этом изменение показателя по ипотеке за рассматриваемый период составило всего 0,1 п. п.: росту долговой нагрузки препятствовали рефинансирование ипотечных кредитов по более низким ставкам, а также снижение ставок по вновь предоставляемым кредитам.

В ЦБ отмечают, что в IV квартале прошлого года — I квартале 2021-го банки смягчали требования к платежеспособности заемщиков по необеспеченным потребительским кредитам после их ужесточения в начале пандемии и сохраняли требования к долговой нагрузке ипотечных заемщиков. Доля потребительских кредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла с 26,8% до 34,4% за III квартал 2020-го — I квартал 2021-го, однако это было обусловлено действиями нескольких банков. С их исключением доля кредитов с ПДН более 80% соответствует значениям, наблюдавшимся до пандемии.

«В ипотеке не произошло роста долговой нагрузки новых заемщиков в результате более консервативной политики банков, а также снижения ставок по кредитам за счет государственных льготных программ кредитования (доля которых составила до 30% ипотечных выдач за июнь — декабрь 2020 года)», — говорится в обзоре.

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При этом как в ипотечном, так и в необеспеченном потребительском кредитовании сохраняется высокая доля кредитов, предоставленных заемщикам без подтвержденного дохода (15,2% и 15,4% соответственно). Для оценки дохода таких заемщиков при расчете ПДН банки используют минимальное значение из среднего регионального дохода и заявленного заемщиком дохода. Такой подход к расчету ПДН используется банками при отсутствии технической возможности проверить доход клиентов или при предоставлении кредитов клиентам с теневыми доходами. «В последнем случае риск по таким кредитам выше, так как теневые доходы, скорее всего, более волатильны», — подчеркивает регулятор, уточняя, что именно эти кредиты составляют большую часть кредитов с ПДН выше 100%.

В ЦБ также выяснили, что выдачи потребительских кредитов с высокими значениями ПДН распределены по банкам неравномерно. Так, группа крупнейших банков, занимающих 75% рынка потребительского кредитования, в I квартале 2021 года выдала 86% от объема кредитов с ПДН более 100%. Менее крупные банки (оставшиеся 25%) сосредоточили свои выдачи в области с низкими значениями ПДН, где их доля достигает 40%.

«Концентрация кредитов с высоким ПДН в портфелях крупнейших банков объясняется активным использованием модельного дохода для оценки доходов потенциальных заемщиков и доступом к данным истории трансакций клиентов. Используя это информационное преимущество, лидеры рынка наращивают кредитование в сегментах, где значение ПДН может превышать 100%. Это наиболее характерно для сегментов, в которых официальный доход заемщиков не превосходит 12 тысяч рублей в месяц или неизвестен», — указывают в ЦБ.

Вместе с тем в IV квартале 2020 года — I квартале 2021 года прирост необслуживаемых ссуд в необеспеченном потребительском кредитовании стабилизировался. Доля «плохих» ссуд составила 8,9% на 1 апреля. В жилищном и ипотечном кредитовании после пиковых значений на 1 сентября 2020-го объем необслуживаемых ссуд начал уменьшаться как в процентном отношении к совокупной задолженности (с 1,6% до 1,2% на 1 апреля), так и в номинальном выражении (с 100,5 млрд до 82,5 млрд рублей).



В ЦБ констатируют, что наблюдаемые темпы роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. «Без соответствующего роста доходов рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения на макроуровне», — предупреждает регулятор и напоминает, что в этой связи было принято решение об установлении по необеспеченным потребительским кредитам с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок, действовавших до начала пандемии.