По итогам I квартала прибыль банка «Уралсиб» по МСФО составила 3,4 млрд рублей по сравнению с убытком в 1,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в релизе финорганизации.

Чистый процентный доход банка в I квартале вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,9 млрд рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 12,9% и составил 1,9 млрд рублей.

Как указано в релизе, активы банка выросли с 505,6 млрд до 512,6 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка при этом увеличились на 3 млрд рублей — с 96,4 млрд до 99,4 млрд рублей.