Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 738,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,82% — до 1 603,67.

В лидерах роста котировок оказались ГДР группы TCS (плюс 9,65%), Mail.ru (плюс 4,83%), Globaltrans Invest (плюс 3,41%), обыкновенные акции ВТБ (плюс 2,91%), «Новатэка» (плюс 2,32%). Бумаги СберБанка подорожали на 2,24%, «Магнита» — на 0,26%, «Норникеля» — на 0,14%, «Полюса» — на 0,02%.

Наиболее заметным было снижение стоимости АДР Ozon (минус 5,52%), X5 Retail Group (минус 3,3%), обыкновенных акций АФК «Система» (минус 2,85%), бумаг QIWI (минус 2,3%), ММК (минус 2,1%). Котировки акций Московской биржи снизились на 1,03%, «Газпрома» — на 0,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, «Яндекса» — на 0,24%, МТС — на 0,22%.



Индексы Мосбиржи и РТС продолжили обновлять максимумы во многом благодаря корпоративным историям, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума, индекс РТС — самого высокого уровня с января 2020 года, уточняет эксперт. «Следующими целями повышения для индексов могут стать уровни 3 750 и 1 615 пунктов. Как краткосрочно, так и среднесрочно рынок не выглядит перекупленным», — считает она.

«На мировых фондовых биржах в четверг сохранялись оптимистичные настроения, которые наряду с корпоративными историями поддерживали и российский рынок. На данный момент складывающаяся вокруг Белоруссии ситуация не представляется российским инвесторам существенным фактором риска, но ряд европейских авиакомпаний уже отменили рейсы в Москву из-за несогласия российской стороны корректировать воздушный маршрут. В пятницу должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии. Негативом для отечественных активов могли бы стать явные разногласия РФ и западных стран в оценке ситуации и, как следствие, усугубление геополитических отношений и возможные изменения в авиационном сообщении», — комментирует Кожухова.



«Российский рынок демонстрирует устойчивость к внешнему негативу за счет улучшения геополитической обстановки, произошедшего после официального подтверждения встречи президентов России и США в середине июня. Во второй половине наших торгов внешний фон значительно улучшился благодаря позитивным данным по американской экономике», — пишет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обращает внимание на то, что, хоть российский рынок ценных бумаг «прибавляет в весе», покупки идут довольно осторожно. «Бесконечно и без повода рынок расти не может», — предупреждает она.

