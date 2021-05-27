Курс рубля несколько снизился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,56 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 89,7 рубля (плюс 6 копеек).

В ходе сессии было проведено порядка 36,9 тыс. сделок с долларом на сумму 2,2 млрд долларов и 5,7 тыс. сделок с евро на 296 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,32—73,6 рубля за доллар и 89,41—89,76 рубля за евро.

По мнению начальника отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, «ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке».

