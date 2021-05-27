ЦБ РФ предлагает смягчить требование немедленного погашения ценных бумаг в случае нецелевого использования средств при выпуске «зеленых» бондов. Об этом заявил в четверг первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе IX Невского международного экологического конгресса, передает ТАСС.

«Прежде всего мы отказались от той жесткости, которая есть сегодня, когда нецелевое использование средств требует немедленного погашения ценных бумаг. Это слишком суровая норма, мы ее обсудили с рынком и предлагаем заменить ее на те подходы, которые есть сегодня в Европейском союзе, когда отказ от целевого использования фактически ведет к тому, что бумага уходит из листинга, но последствия между инвестором и эмитентом должны быть урегулированы самим проспектом эмиссии», — рассказал Швецов.

Первый зампред ЦБ пояснил, что в проспекте самих облигаций должно быть изначально прописано, какие могут быть последствия. «Это может быть повышение ставки, это может быть погашение, если эмитент выбрал такой способ. Но эмитенту нужно договариваться с инвесторами. Потому что требования о немедленном погашении — слишком жесткое, это может отпугнуть эмитента выпускать «зеленые» ценные бумаги», — считает Швецов.

Изменения, о которых рассказал представитель ЦБ, могут затронуть положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированное в Минюсте России 21 апреля 2020 года.



В свою очередь Министерство экономического развития предлагает в течение ближайших трех лет поддержать «зеленое» финансирование в России и в числе инструментов поддержки рассматривает субсидирование купонного дохода по «зеленым» облигациям и переоценку кредитных рисков.

«Мы предлагаем субсидирование купонного дохода по облигациям эмитента, применяющего наилучшие доступные технологии, в возмещении затрат на верификацию в размере 1 миллиона [рублей] по одному отчету», — сказал в ходе IX Невского международного экологического конгресса заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В числе других инструментов спикер назвал переоценку кредитных рисков по результатам стресс-тестирования Банка России, а также упрощенный допуск облигаций в котировальный список первого уровня бирж и льготную налоговую ставку по купонному доходу по облигациям, размещенным с 2022 по 2024 год.

«В ближайшие три года мы собираемся поддержать данный рынок РФ (рынок «зеленого» финансирования. — Прим. ТАСС). После этого, если у нас все получится, мы думаем, что рынок уже не будет нуждаться в поддержке», — добавил замглавы МЭР.



«Зеленое» финансирование — один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.