Группа «ВЭБ.РФ» по итогам I квартала 2021 года получила чистую прибыль в размере 22,7 млрд рублей против убытка в 22,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе ВЭБа.

«Основными факторами формирования положительного финансового результата стали получение чистого операционного дохода в размере 33,9 млрд рублей; восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 16,7 млрд рублей (в аналогичном периоде 2020 года произошло создание резервов в объеме 10,5 млрд рублей); снижение непроцентных расходов с 51,7 млрд рублей за I квартал 2020 года до 26 млрд рублей», — поясняется в сообщении.

Чистый процентный доход вырос до 3 млрд рублей с 0,7 млрд за I квартал 2020 года, в том числе за счет снижения процентных расходов по средствам банков, правительства и Банка России в связи с сокращением объема обязательств, а также процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам в связи со снижением процентных ставок на долговых рынках. Чистый комиссионный доход вырос с 2,3 млрд за I квартал 2020-го до 9,2 млрд рублей, что обусловлено амортизацией убытка от первоначального признания по поручительствам, выданным в рамках антикризисной государственной программы.

Активы группы сократились на 4,4% по сравнению с началом года и на 31 марта составили 3 трлн 255,2 млрд рублей.

По сравнению c началом 2021 года кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 5,8% до 1 трлн 236,5 млрд рублей, лизинговый портфель — на 11,3% до 195,7 млрд. Совокупно на кредитный и лизинговый портфели в структуре активов группы приходится 44%.

Объем выданных ВЭБом за первые три месяца 2021 года кредитов составил 89,6 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.

Обязательства группы уменьшились по сравнению с началом 2021 года на 6,7% до 2,536 трлн рублей. На динамику обязательств оказало влияние уменьшение задолженности перед банками на 22,9% и перед правительством РФ и ЦБ на 5,5%.

Капитал группы за I квартал вырос на 4,4% до 719,2 млрд рублей. «На увеличение капитала основное влияние оказали прибыль I квартала 2021 года и рост доходов по инвестиционным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Уставный и добавочный капитал не изменялись», — указано в релизе.



Коэффициент достаточности капитала ВЭБа по РСБУ на 1 апреля составил 17%, как и на 1 января этого года.