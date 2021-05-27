Количество физических лиц, являющихся пайщиками паевых инвестиционных фондов, в I квартале 2021 года выросло более чем на 1 млн и достигло 3,7 млн человек, сообщает Банк России в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» . Это составляет почти две трети прироста за весь прошлый год.

По данным ЦБ, среди розничных фондов быстрее всего росли открытые ПИФы: чистый приток средств в них за квартал вырос на 73% до 69,4 млрд рублей, а в сегмент биржевых фондов — напротив, снизился на четверть, до 25,5 млрд рублей. При этом биржевые ПИФы лидируют по количеству привлеченных за квартал пайщиков (826 тыс.), в том числе из-за низкого порога входа.

«Рост вложений в розничные фонды в целом связан с интересом граждан к инструментам, которые потенциально могут быть более доходными по сравнению с банковскими депозитами. С одной стороны, эта тенденция может замедлиться из-за роста ставок в условиях перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике. С другой стороны, сейчас у людей формируются новые финансовые предпочтения: с развитием цифровых технологий финансовые инструменты становятся более доступными, а новые инвесторы приобретают опыт работы на рынке», — отметила Татьяна Кузьмина из департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Согласно данным обзора, количество ПИФов в I квартале 2021 года выросло на 41 (до 1 672). Максимальный рост в относительном выражении — на 41%, или 17 единиц, — наблюдался в сегменте БПИФов, притом что за весь 2020 год на рынке появился 21 новый биржевой фонд.

«Высокий интерес инвесторов к такому типу фондов способствует активному формированию новых фондов управляющими компаниями. Вывод новых БПИФов на рынок расширяет число доступных пайщикам стратегий», — говорится в обзоре.