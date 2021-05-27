Акционеры банка «Санкт-Петербург» на годовом общем собрании в четверг, 27 мая, приняли решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 4,56 рубля на акцию по обыкновенным акциям и в размере 22 копеек на акцию по привилегированным акциям. Как подчеркивается в сообщении кредитной организации, на выплату дивидендов направлены рекордные 2,17 млрд рублей.

Собрание акционеров утвердило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 июня 2021 года.

«Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» в количестве 11 млн 999 тыс. 935 штук, приобретенные банком в 2019 году, не были реализованы в течение одного года с даты приобретения. В соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах» банк уменьшил свой уставный капитал путем погашения приобретенных акций. В результате погашения приобретенных банком акций уставный капитал банка составит 495 млн 654 тыс. 232 рубля (или 475 млн 554 тыс. 232 обыкновенные акции и 20,1 млн привилегированных акций)», — указано в релизе.



Также избран новый состав наблюдательного совета банка, в него вошли Андрей Бычков, Алексей Германович, Владислав Гузь, Андрей Звездочкин, Елена Иванникова, Юрий Левин, Сергей Назаров, Александр Савельев, Томас Мария Ферашто (новый член совета). В прежнем составе совета был еще Павел Кирюханцев.