Народный банк Китая (Центробанк) укрепил в пятницу курс юаня на 172 базисных пункта, до 6,3858 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это максимальное значение с 24 мая 2018 года.

Курс юаня к доллару укрепляется уже пятый рабочий день подряд.

Как пишет в этой связи информационный портал «Чжунсинь цзинвэй», с мая прошлого года курс юаня к доллару вырос на 10%, однако дальнейшее повышение не сможет продолжаться долго. В связи с этим издание предполагает, что в среднесрочной перспективе курс перейдет к двусторонним колебаниям.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.