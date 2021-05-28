Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 7:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,5 рубля, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на это же время равнялся 89,5625 рубля (минус 2,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,46—73,6 рубля за доллар и 89,525—89,7 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.