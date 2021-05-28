Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, такую ситуацию они объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи, но за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства, пишут «Ведомости» , ссылаясь на собеседников, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.

Представитель Минсельхоза подтвердил, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории – на 10,9%; гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева уточнила что ретейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49–52 рубля; цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до уровня 27–29 рублей за десяток, уточнил гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.

По словам ретейлеров, долго работать в убыток производители яиц не смогут; вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции, выходом из ситуации был бы уход от преимущественно тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров, но рынок вряд ли откажется от этой процедуры — необходимо выработать «механизм справедливого ценообразования», чтобы не допустить нехватки продукции.

ФАС проверит обоснованность цен на овощи и яйца В службе отметили, что проводят внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции.

Национальный союз птицеводов сейчас обсуждает с Минсельхозом и Минпромторгом вопрос о том, как улучшить коммуникацию с сетями, чтобы не допускать скачков цены как вверх, так и вниз, но об административном регулировании речи не идет, отметил его гендиректор Сергей Лахтюхов.

Минсельхоз оценивает ситуацию с яйцами как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства птицеводческой продукции в 2021 году и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке, он рассчитывает, что финансовой устойчивости предприятий будут способствовать утвержденные недавно меры поддержки отрасли: увеличение максимального размера льготного краткосрочного кредита на одного заемщика с 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей, а также пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц, сообщил представитель ведомства.

Также министерство указывает, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года, сообщает «Прайм».