Минцифры в третий раз изменило законопроект, регулирующий оборот обезличенных данных в России, пишет «Коммерсант» . В новой версии бизнесу разрешат обезличивать персональные данные россиян без их согласия. Компании должны будут передавать данные государству, но использовать их для разработки сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет только через три года. Исключение вводится лишь для некоторых категорий граждан, в частности сотрудников силовых ведомств, судей, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Данные разработчики будут получать бесплатно.

В исходной версии законопроект, внесенный в Госдуму в начале 2020 года, должен был упростить порядок сбора инновационным бизнесом согласий с граждан на обработку их персональных данных. Но в результате доработки проекта ко второму чтению в нем лишь появилось условие, что данные россиян компании могут обезличивать, только если на это получено отдельное согласие граждан. В новой версии учтена часть предложений Ассоциации больших данных. Эта версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий, полагают в ассоциации.

В Минцифры подтвердили, что предложили ввести норму, упрощающую получение согласия субъекта персональных данных для их обезличивания, «если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства». В министерстве говорят, что предложения поддержаны профильным вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Далее законопроект будет рассматривать Госдума.



Обезличивание без отдельного согласия с условием соблюдения законных оснований упрощает бизнесу работу с данными, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Такие данные тем не менее могут быть востребованы для построения теоретических моделей ИИ, допускает он. Требование получать согласие субъекта на обезличивание персональных данных могло создать для бизнеса дополнительные трансакционные издержки, считает эксперт Russian Privacy Professionals Association Екатерина Калугина. Отказ от этой меры, по мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадима Перевалова, приближает Россию к европейскому регулированию. Там, по его словам, использование обезличенных данных, как правило, осуществляется без получения согласия граждан, но в рамках, призванных защитить их от вторжения в приватность.