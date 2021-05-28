Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, дающую Министерству юстиции доступ к банковской тайне.

«Подготовленный законопроект направлен на совершенствование осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Предлагается наделить ведомство полномочиями получать из кредитных организаций информацию в отношении НКО, составляющую банковскую тайну»,— пояснил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным Минюста на конец 2020 года, в России зарегистрировано 210 568 некоммерческих организаций, из которых федеральному государственному надзору подлежат 196 740.

«Предметом контроля за деятельностью некоммерческих организаций является и то, насколько расходование средств соответствует уставным целям организации, учредительным документам и законодательству РФ», — уточнил Груздев. Он отметил, что в 2020 году Минюст провел свыше 1,3 тыс. проверок деятельности некоммерческих организаций, в том числе 212 — внеплановых, что на 70,8% меньше, чем в 2019-м.

«Одной из причин сокращения проверок стали ограничительные меры, связанные с противодействием коронавирусной инфекции. Кроме того, снижение количества проверок некоммерческих организаций связано с применением Минюстом России дифференцированного подхода к назначению проверок в целях повышения эффективности расходования ресурсов и усиления контроля на наиболее значимых направлениях», — указал Груздев.

По результатам рассмотрения судами протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Минюста России, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 48 некоммерческих организаций и 21 должностное лицо на общую сумму более 1,2 млн рублей. Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц, составил 18,3 тыс. рублей.

«При этом проведение проверки деятельности некоммерческих организаций является самой эффективной, но не основной формой контроля. К иным формам контроля относятся анализ отчетов, источников финансирования и использования средств», — подчеркнул председатель правления АЮР.