Количество хищений денег с банковских счетов в России выросло за четыре месяца 2021 года более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«Все большее распространение получают кражи с банковского счета. Относительно предшествующего года их массив увеличился более чем на четверть (до 57,8 тыс.)», — говорится в сообщении.

Больше всего хищений со счетов граждан (в расчете на 100 тыс. населения) зафиксировано в Карелии (79,3), Амурской области (76,5) и Удмуртии (72).

В целом, отмечается в информации, криминогенная обстановка в стране по итогам первых четырех месяцев текущего года остается относительно стабильной. Было выявлено 679,8 тыс. преступлений. В то же время отмечавшаяся в I квартале тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений (минус 1,8%) сменилась сопоставимым по значению ростом (+1,1%).

Наиболее интенсивно растет количество зарегистрированных преступлений в 46 регионах России. Самый серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Туве.