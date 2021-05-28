Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,29% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 749,46 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,1% и равнялся 1 605,3 пункта.

Рост на рынке акций может продолжиться, допускает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Учитывая неплохой внешний фон и близость котировок нефти марки Brent к отметке в 70 долларов за баррель, ждем сохранения тенденции к росту на рынке, с переходом индекса Мосбиржи в зону 3 750—3 800 пунктов. Из значимых внутренних событий пятницы — финотчетности «Газпрома», «Интер РАО», которые, как мы ожидаем, будут неплохими, а также «Транснефти», — комментирует эксперт.

