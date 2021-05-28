Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, согласно которым, в частности, бумаги QIWI с 18 июня исключаются из индекса Мосбиржи и РТС, акции «Россетей» попадают в лист ожидания на выход из основных индексов.

Также депозитарные расписки «Фикс Прайс Груп Лтд» и АО «О'кей групп» наряду с обыкновенными акциями группы компаний «Сегежа» включаются в базу расчета индекса акций широкого рынка, который покинут обыкновенные акции «Иркутскэнерго», «Мостотрест» и ПАО «МРСК Урала».

База расчета индекса «голубых фишек» изменится за счет включения в его состав акций НЛМК и исключения депозитарных расписок Mail.ru. В состав базы расчета индекса средней и малой капитализации будут добавлены депозитарные расписки «Фикс Прайс Груп Лтд» и АО «О'кей групп», обыкновенные акции группы компаний «Сегежа» и ПАО «Белуга Групп». Покинут индекс обыкновенные акции компаний группы «ПИК».

Биржа приняла решение о включении депозитарных расписок «Фикс Прайс Груп Лтд» и АО «О'кей групп» в состав индекса потребсектора. Из состава индекса электроэнергетики будут исключены обыкновенные акции «Иркутскэнерго».