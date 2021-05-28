Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила риски кредита с плавающей ставкой для населения с валютной ипотекой.

«Заемщик, соблазненный более низкой ставкой, не всегда может здраво оценить риски роста ставок, а значит, и последующего роста платежей, долговой нагрузки, что вдвойне опасно в периоды нестабильности. По сути, это может стать второй валютной ипотекой», — сказал Набиуллина на III съезде Ассоциации банков России.

В начале марта ЦБ РФ опубликовал доклад о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Срок исполнения поручения установлен до 15 июля 2021 года.