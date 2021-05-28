Российские банки выдали в апреле 1,24 млн кредитных карт c суммарным кредитным лимитом более 88 млрд рублей. По сравнению с мартом количество выданных кредитных карт сократилось на 5%, а объем кредитования — на 3%. При этом в годовом выражении выдачи выросли в три раза по количеству и в 3,5 раза по объему из-за низких показателей апреля 2020 года на фоне начала локдауна.

За январь — апрель количество выданных кредитных карт выросло на 30% и на 33% увеличился объем предоставленных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний лимит по кредитным картам в апреле составил 71,5 тыс. рублей, что на 8,3 тыс. рублей больше, чем годом ранее.



Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, наибольший рост выдач за январь — апрель по сравнению с тем же периодом 2020 года был в Ставропольском крае (+46%), Иркутской области (+42%), Кемеровской области и Пермском крае (по +40% в каждом). Наименьший — в Самарской области и Санкт-Петербурге (по +19% в каждом), а также в Воронежской области (+17%).



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«Выдачи кредитных карт вернулись к уровню первой половины 2019 года как по количеству, так и по объему предоставленных средств. Это свидетельствует о том, что банки восстановили свой аппетит к риску в этом сегменте и отошли от консервативной политики, которой придерживались последние полтора года», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.