Меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона, призвать его к тому, чтобы его исполнить», — сказал он на заседании комитета, на котором рассматривался законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

По словам Хинштейна, санкциям должны предшествовать минимум два предупреждения регулятора. Самая крайняя и острая фаза — это блокировка, пояснил парламентарий, назвав возможность ограничения доступа к ресурсам-нарушителям «механизмом сдерживания», который не планируется применять на практике.

Ранее Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект, регулирующий деятельность крупных IT-компаний и содержащий комплекс мер принуждения для ресурсов-нарушителей. Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний». Под регулирование документа подпадают ресурсы, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы для российских потребителей, обработка данных пользователей, находящихся в РФ, получение денег от российских граждан и организаций.