Минтруд не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом министерство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят, сообщил журналистам в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы «сформирована, обоснованна», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. «Потому что мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — отметил Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

Он заверил, что «как только одна из инициатив поступит» в Минтруд, ведомство ее «обязательно рассмотрит».

При этом Котяков напомнил, что сейчас в повседневную жизнь активно внедряют удаленную занятость, «режим фриланса и возможность работать за рамками офиса». Как считает глава Минтруда, это может являться «своего рода альтернативой» сокращенной рабочей неделе.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра.

Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также подчеркивал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.