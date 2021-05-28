ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 29 мая.

Курс доллара повысился на 12,9 копейки, составив 73,587 рубля (73,458 рубля на 28 мая). Курс евро вырос на 1,76 копейки до 89,89,6731 рубля (89,6555 рубля на 28 мая).

На валютных торгах Московской биржи на 13:51 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 12 копеек и составил 73,59 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 0,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 89,56 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,46—73,71 рубля за доллар и 89,52—89,75 рубля за евро.