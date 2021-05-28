Часть квартир, которые «ДОМ.РФ» получит от застройщика по итогам аукционов за «долю», планируется передавать для расселения аварийного жилья и отдельным категориям граждан, сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора компании Денис Филиппов.

На аукционах за «долю» предметом торгов является не стоимость земельного участка или размер арендного платежа, а площадь помещений в готовых зданиях, которые по завершении строительства застройщик передает «ДОМ.РФ».

«Мы как будущий собственник жилья не хотели бы уступать своему же конкуренту продажу жилья в рынок, поэтому наша идея, и вчера мы ее обсудили с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, [состоит в том], чтобы наше жилье, которое мы получаем за долю, могли использовать для решения социально важных задач в регионах. Это и переселение из ветхого, аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам, многодетным семьям», — сказал Филиппов.

Он отметил, что «ДОМ.РФ» хотел бы на тех же условиях, по той же цене, которая определена Минстроем для социальных программ, передавать жилье региону. «Тем самым субъект гарантирует приобретение жилья высокого качества», — уверен Филиппов.

К настоящему времени состоялись уже четыре аукциона: два в Волгограде, по одному в Воронеже и Владивостоке. На торгах были реализованы участки с градостроительным потенциалом 1,1 млн кв. м. По завершении строительства девелоперы передадут «ДОМ.РФ» от 7% до 11% жилых и нежилых помещений. Аукционы за «долю» позволяют застройщику сократить издержки на начальном этапе реализации проекта — при приобретении земельных участков.

Ранее Филиппов сообщал, что «ДОМ.РФ» в 2021 году планирует провести аукционы, когда за пользование земельными участками инвестор передает «ДОМ.РФ» долю квартир в построенных объектах, в 16 регионах. В целом в 2021 году планируется реализовать на торгах 1 тыс. га земель.