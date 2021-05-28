Фондовые торги в РФ завершились в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,22% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 730,55 пункта, при этом в ходе сессии он обновил исторический максимум (самый высокий достигнутый уровень — 3 752,8 пункта). Индекс РТС повысился на символические 0,01% — до отметки 1 603,79.

Лидерами по росту котировок оказались обыкновенные акции «ФосАгро» (плюс 3,4%), АФК «Система» (плюс 3,03%), «ПИК» (плюс 1,7%), «Татнефти» (плюс 1,55%), «РусГидро» (плюс 1,35%). Наиболее заметно подешевели бумаги Polymetal (минус 1,67%), Petropavlovsk PLC (минус 1,61%), «Аэрофлота» (минус 1,57%), НЛМК (минус 1,45%), QIWI (минус 1,29%).

«На мировых фондовых биржах в конце недели преобладал сдержанный оптимизм, в то время как рынок РФ растерял утренний прирост. Новости со встречи президентов России и Белоруссии инвесторы будут отыгрывать уже в понедельник. Мировое сообщество тем временем следит за ситуацией с полетами в Москву через воздушное пространство Белоруссии, которая пока не прояснилась. Геополитические риски, связанные с данным фактором, представляют собой одну из основных опасностей для российских акций и рубля, которая пока не заложена в цены. На зарубежных площадках на следующей неделе, помимо прочего, будут ждать ежемесячного отчета по рынку труда США. В целом при прочих равных основные рисковые активы готовы продолжить восходящее движение», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, «индексы все ближе подходят к зонам краткосрочной перекупленности, что может ограничивать их повышение на следующей неделе, но при благоприятных факторах вполне можно ожидать движения в район 3 800 и 1 650 пунктов соответственно».