Рубль несколько укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,27 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 89,33 рубля (минус 26 копеек).

В ходе сессии было проведено около 47,3 тыс. сделок с долларом на сумму 2,3 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на 239 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,19—73,71 рубля за доллар и 89,1—89,75 рубля за евро.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает, что «в середине торгов рубль перешел к активному укреплению на фоне ускорения роста нефти».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что «доллар США в пятницу вечером слабеет, хотя в первую половину дня торговался вполне позитивно. Интересно, что внешний фон ухудшился и рубль как будто воспрял духом».

