Банк России исключил ООО «Специализированное кредитное бюро» из государственного реестра бюро кредитных историй. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Как поясняется в сообщении пресс-службы, Центробанк принял такое решение в связи с неоднократным в течение одного календарного года нарушением со стороны указанного бюро кредитных историй требований профильного федерального закона (№ 218-ФЗ «О кредитных историях») и принятых в соответствии с ним нормативных актов регулятора, а также в связи с «наличием отрицательного значения величины капитала бюро на протяжении трех лет».



Кредитные истории, хранящиеся в указанном БКИ, передаются на хранение в центральный каталог кредитных историй в течение десяти рабочих дней со дня исключения бюро кредитных историй из реестра.