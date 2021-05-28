Чистая прибыль Экспобанка по итогам I квартала 2021 года составила 927 млн рублей по МСФО, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход вырос на 8% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 1,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос более чем в два раза, до 0,6 млрд рублей.

Операционный доход увеличился на 32% и составил 2,7 млрд рублей.

Активы Экспобанка достигли 109 млрд рублей на конец I квартала 2021 года (плюс 8% с начала года), кредитный портфель также вырос на 8% по сравнению с 31 декабря 2020 года и составил 74,1 млрд рублей. Объем кредитов физлицам увеличился на 14%, юрлицам — на 3%.

Согласно релизу, объем средств юрлиц с начала года вырос на 16%. В марте банк выпустил биржевые облигации на 3 млрд рублей. Собственный капитал банка за три месяца вырос на 5% и достиг 21,9 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составляет 13,3%.